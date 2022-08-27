Новичок «Локомотива» Митай выбрал игровой номер

Новый защитник «Локомотива» Марио Митай будет выступать за команду под 12-м номером.

«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность.

Причeм даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба.

Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», – сказал 19-летний албанец.