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    Новичок «Локомотива» Митай выбрал игровой номер

    Новый защитник «Локомотива» Марио Митай будет выступать за команду под 12-м номером.

    «Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность.

    Причeм даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба.

    Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», – сказал 19-летний албанец.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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