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    Нигматуллин: «Пока Захарян не готов играть в «Челси»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в «Челси».

    «Если это правда, то рад за Захаряна, это отличная новость. Арсен – парень очень перспективный.

    Абсолютно естественно, что сейчас сразу он не готов играть в таком суперклубе, но приглашение нужно принимать. Аренда после этого трансфера была бы логичным шагом для всех сторон.

    Можно, конечно, отдать Захаряна сразу в аренду в «Динамо», но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу.

    А она необходима, ведь ему следует окрепнуть. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошел бы и Чемпионшип, кстати.

    Хочу привести в пример Тибо Куртуа, ведь когда его купил «Челси», то отдал его в аренду в «Атлетико». Но когда посчитали, что он готов, то подключили его к команде. Теперь все мы знаем, кто такой Тибо Куртуа.

    Так что это нормальная практика. «Челси» разглядел потенциал в Захаряне. Вероятно, решили, что со временем Арсен может сильно вырасти в цене», – сказал Нигматуллин.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2776

      Nerlinger 1 час назад

      С гаменом по арендам до конца жизни пойдут

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