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ЭСК: «Зенит» забил «Торпедо» не по правилам

26 августа 2022, 19:57
28

ЭСК РФС вынес решение по работе судьи Алексея Сухого на матче шестого тура РПЛ «Зенит» – «Торпедо» (2:0). Второй мяч питерцы забили не по правилам.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо», – объяснила ЭСК.

  • Оба гола в матче «Зенит» забил в последние 10 минут основного времени.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Торпедо
Комментарии (28)
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Spirit_78
1661534394
Был уже прецедент в матче Зенита с Ростовом, когда Ракицкого игрок Ростова завалил, после чего забил гол. Зачем теперь такие ***** трактовки? Раз решили в пользу нападающих трактовать эпизоды - продолжайте в том же духе. P.S. ничего себе, даже слово д в о й н ы е считается неприличным :)
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Красногвардейчик
1661536127
Отстаньте....зиниту можно))
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Давид59
1661536494
"Совершил контакт в ногах". Ржу не могу
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Stavr007
1661537427
ну все, ЭСК будет расформирован в полном составе + извинения великим в письменном виде, чтобы были к утру на столе
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VVM1964
1661538535
Именно это я и написал сразу после матча !!!
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BRO_football
1661539249
Ой, какая неожиданность. Из-за ошибки судьи что-то будет с Зенитом или судьёй? Конечно нет. Играем дальше. Футбольными правилами можно просто подтереться.
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Добрый Бобер
1661540234
Да, да, да, мы поняли, что в ЭСК РФС сидят самые честные и неподкупные люди, перед которыми даже "Зенит" не авторитет... Ну, в смысле, мы бы это поняли, если бы от этого решения что-нибудь зависело.
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Томик
1661541536
Ах, как неожиданно! Никогда такого не было и вот опять!
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PAREVG.
1661545624
Большинство членов комиссии, после этого решения, больше не входят в состав этой комиссии...
Ответить
neveldomha
1661579737
Повод похрюкать
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