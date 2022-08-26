ЭСК: «Зенит» забил «Торпедо» не по правилам

ЭСК РФС вынес решение по работе судьи Алексея Сухого на матче шестого тура РПЛ «Зенит» – «Торпедо» (2:0). Второй мяч питерцы забили не по правилам.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо», – объяснила ЭСК.