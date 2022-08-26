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    ЭСК: «Зенит» забил «Торпедо» не по правилам

    ЭСК РФС вынес решение по работе судьи Алексея Сухого на матче шестого тура РПЛ «Зенит» – «Торпедо» (2:0). Второй мяч питерцы забили не по правилам.

    «Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Торпедо» на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном пограничном эпизоде действия атакующего игрока команды «Зенит» №10 Малкома перед тем, как забить мяч в ворота соперников в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Торпедо» №4 Олегом Кожемякиным, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми и выходили за рамки правильного единоборства, так как он совершил контакт в ногах и толчок соперника в спину, в связи с чем, комиссия считает, что судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо», – объяснила ЭСК.

    • Оба гола в матче «Зенит» забил в последние 10 минут основного времени.

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    Источник: РФС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15822

      Barmaleushka 2 минуты назад

      Ну вот , дочерняя компания заремы активизировалась .

      0
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      Рейтинг: +5877

      Давид59 9 минут назад

      "Совершил контакт в ногах". Ржу не могу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +311

      Красногвардейчик 15 минут назад

      Отстаньте....зиниту можно))

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      Рейтинг: +395

      guron88 30 минут назад

      я так и знал!

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      Рейтинг: +3948

      Spirit_78 44 минуты назад

      Был уже прецедент в матче Зенита с Ростовом, когда Ракицкого игрок Ростова завалил, после чего забил гол. Зачем теперь такие ***** трактовки? Раз решили в пользу нападающих трактовать эпизоды - продолжайте в том же духе.
      P.S. ничего себе, даже слово д в о й н ы е считается неприличным :)

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      Рейтинг: +6712

      Semenycch 53 минуты назад

      Вообще то сразу были сомнения, контактировал ли Малком с защитником.

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