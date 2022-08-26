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  • Алаев: «Я в сложной ситуации: Fan ID, бан, крымский футбол, закрытые аэропорты. Если вернется ковид, будет флеш-рояль!»

Алаев: «Я в сложной ситуации: Fan ID, бан, крымский футбол, закрытые аэропорты. Если вернется ковид, будет флеш-рояль!»

26 августа 2022, 19:22
5

Президент РПЛ Александр Алаев пожаловался на управленческие сложности.

«Я оказался в сложной ситуации: Fan ID, отстранение от международных матчей, крымский футбол, закрытие аэропортов, уход Hawk Eye (дополнение к VAR – прим. «Бомбардира»). Вот если ещe коронавирус вернeтся, тогда точно будет флеш-рояль! Что делать в этой ситуации, для меня ответ на поверхности – заниматься детско-юношеским футболом.

Вы посмотрите, сколько всего делается. Но если раньше это был один из проектов РФС, то сейчас детско-юношеский футбол должен стать приоритетным направлением развития. Не надо быть профессором Высшей школы экономики, чтобы сказать: «Обучите тренеров, подготовьте резервы», – сказал Алаев.

  • Алаев стал президентом РПЛ в августе.
  • Функционер сменил Ашота Хачатурянца.
  • Ранее Алаев работал в РФС, был главой Первой лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (5)
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Измайловский Кочегар
1661531936
Fan ID - это конечно, эпик фейл, не сказать ещё грубее |-) Почему у нас столько решений принимают законченные долбоящеры?..
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lordmrv
1661538670
Так победи вопрос с фанайди, а остальное померкнет
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Томик
1661543290
Да охренел совсем этот руководитель. Сложная ситуация - это когда жрать семье нечего, а из подработки в городе только разгрузка вагонов, да и то надо очереди дождаться. И грибов в лесу нет, потому что зима. И такое бывало когда-то. И ничего. А тут - руководитель РПЛ панимаиш, а надо вопросы решать. Охренеть. Думал будет только собрания проводить, да деньги распределять. Тяжело? Рапорт на стол и отдыхай!
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Plyash
1661544165
"Хлеба и зрелища" - в прошлом. Сейчас,похоже, Finita la Commedia...
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Vitaga
1661544699
так то он верно мыслит - сейчас как раз пора взяться за реорганизацию всей системы футбола. взяв за приоритет развитие детско-юношеского футбола - денег туда тратить а не на покупку середнячков-легионеров за бешеные деньги. поднимать именно наш футбол и расширить любительские соревнования популяризацией заняться чтобы молодежь играла не в ФИФу а в реальный футбол во дворах
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