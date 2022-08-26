Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Алаев: «Я в сложной ситуации: Fan ID, бан, крымский футбол, закрытые аэропорты. Если вернется ковид, будет флеш-рояль!»

    Президент РПЛ Александр Алаев пожаловался на управленческие сложности.

    «Я оказался в сложной ситуации: Fan ID, отстранение от международных матчей, крымский футбол, закрытие аэропортов, уход Hawk Eye (дополнение к VAR – прим. «Бомбардира»). Вот если ещe коронавирус вернeтся, тогда точно будет флеш-рояль! Что делать в этой ситуации, для меня ответ на поверхности – заниматься детско-юношеским футболом.

    Вы посмотрите, сколько всего делается. Но если раньше это был один из проектов РФС, то сейчас детско-юношеский футбол должен стать приоритетным направлением развития. Не надо быть профессором Высшей школы экономики, чтобы сказать: «Обучите тренеров, подготовьте резервы», – сказал Алаев.

    • Алаев стал президентом РПЛ в августе.
    • Функционер сменил Ашота Хачатурянца.
    • Ранее Алаев работал в РФС, был главой Первой лиги.

    Новости по теме
    У сборной России появится новая база для тренировок
    Президент РПЛ Алаев ответил, болеет ли он за какую-либо команду 1
    Алаев: «Когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11