Алаев: «Я в сложной ситуации: Fan ID, бан, крымский футбол, закрытые аэропорты. Если вернется ковид, будет флеш-рояль!»

Президент РПЛ Александр Алаев пожаловался на управленческие сложности.

«Я оказался в сложной ситуации: Fan ID, отстранение от международных матчей, крымский футбол, закрытие аэропортов, уход Hawk Eye (дополнение к VAR – прим. «Бомбардира»). Вот если ещe коронавирус вернeтся, тогда точно будет флеш-рояль! Что делать в этой ситуации, для меня ответ на поверхности – заниматься детско-юношеским футболом.

Вы посмотрите, сколько всего делается. Но если раньше это был один из проектов РФС, то сейчас детско-юношеский футбол должен стать приоритетным направлением развития. Не надо быть профессором Высшей школы экономики, чтобы сказать: «Обучите тренеров, подготовьте резервы», – сказал Алаев.