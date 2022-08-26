Алаев: «Я в сложной ситуации: Fan ID, бан, крымский футбол, закрытые аэропорты. Если вернется ковид, будет флеш-рояль!»

Fan ID - это конечно, эпик фейл, не сказать ещё грубее |-)
Почему у нас столько решений принимают законченные долбоящеры?..
Президент РПЛ Александр Алаев пожаловался на управленческие сложности.
«Я оказался в сложной ситуации: Fan ID, отстранение от международных матчей, крымский футбол, закрытие аэропортов, уход Hawk Eye (дополнение к VAR – прим. «Бомбардира»). Вот если ещe коронавирус вернeтся, тогда точно будет флеш-рояль! Что делать в этой ситуации, для меня ответ на поверхности – заниматься детско-юношеским футболом.
Вы посмотрите, сколько всего делается. Но если раньше это был один из проектов РФС, то сейчас детско-юношеский футбол должен стать приоритетным направлением развития. Не надо быть профессором Высшей школы экономики, чтобы сказать: «Обучите тренеров, подготовьте резервы», – сказал Алаев.
- Алаев стал президентом РПЛ в августе.
- Функционер сменил Ашота Хачатурянца.
- Ранее Алаев работал в РФС, был главой Первой лиги.