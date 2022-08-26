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    Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил группу Лиги Европы, в которую попала его команда.

    «Очень интересная жеребьевка. У нас серьезная группа, все оппоненты как на подбор. Рад, что сыграем с соперниками, которые органично смотрелись бы и в Лиге чемпионов.

    Недавно общался с экс-вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым и сказал ему, что скоро встретимся с его бывшим клубом. Не ошибся! Правда, последние матчи команды с Лазурного берега не видел.

    Разумеется, буду рад повидать и живущего в княжестве Васильева, и, конечно, Сашу Головина, с которым долго работал в сборной России.

    Смотрел оба матча «Црвены Звезды» против «Маккаби» в отборе ЛЧ, так что имею неплохое представление о коллективе из Белграда.

    О «Трабзонспоре» тоже осведомлен – это один из самых сложных вариантов из четвертой корзины. С большим энтузиазмом жду начала группового турнира!» – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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