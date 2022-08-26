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    Экс-футболист сборной России ударил судью головой в лицо в матче детских команд

    Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков ударил судью в лицо в матче детских команд.

    «Происшествие случилось на 42-й минуте игры между СШОР-8 и «Водником» (дети 2005 – 2006 г.р.).

    Тренер команды СШОР-8 имени Понедельника сначала оскорбил арбитра, а затем ударил головой в лицо. Игру пришлось остановить.

    Санкции от федерации футбола Ростова прилетели быстро. Контрольно-дисциплинарный комитет решил, что наставник вeл себя неподобающе, и дисквалифицировал его до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно», – сообщает телеграм-канал «НеДетскийФутбол»

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    Источник: телеграм-канал «НеДетскийФутбол»

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