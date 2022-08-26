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  • Экс-футболист сборной России ударил судью головой в лицо в матче детских команд

Экс-футболист сборной России ударил судью головой в лицо в матче детских команд

26 августа 2022, 12:52
12

Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков ударил судью в лицо в матче детских команд.

«Происшествие случилось на 42-й минуте игры между СШОР-8 и «Водником» (дети 2005 – 2006 г.р.).

Тренер команды СШОР-8 имени Понедельника сначала оскорбил арбитра, а затем ударил головой в лицо. Игру пришлось остановить.

Санкции от федерации футбола Ростова прилетели быстро. Контрольно-дисциплинарный комитет решил, что наставник вeл себя неподобающе, и дисквалифицировал его до конца календарного 2022 года, а также условно пожизненно», – сообщает телеграм-канал «НеДетскийФутбол»

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Источник: телеграм-канал «НеДетскийФутбол»
Россия. Премьер-лига Федьков Андрей
Комментарии (12)
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Dr.Metal
1661508406
Что то участились подобные случаи. А все невоспитание. Надо было в детстве ремня больше получать
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Томик
1661508763
Это всё от безнаказанности. Ну а что, рецидивисту Широкову всё с рук сходит, так почему бы и следующему не попробовать...
Ответить
Fusballer
1661509118
На фан-уйди нарабатывает!
Ответить
R_a_i_n
1661509658
Дело Широкова живёт!
Ответить
Давид59
1661509664
Чего-то не помню такого футболиста. Пляжный что-ли? Зидан номер два?
Ответить
VVM1964
1661510877
Вот вам и наставник детской команды ((( . Год ? - да его гнать из детского футбола ссаными тряпками и близко не подпускать НАВСЕГДА !!!
Ответить
шахта Заполярная
1661512468
Гнать надо не условно, а то еще один широков - федьков появится.
Ответить
portero
1661512872
Падлу широкова не посадили и другие ох.вают.....
Ответить
Plyash
1661517824
Кто же,наконец,мерзавцу Широкову табло подправит,с него же судейский беспредел начался,да ещё за подростка втрое младше...
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Vitaga
1661528404
порой судьи в играх детских команд судят явно в одну сторону-убивая в детяъ все понятия о справедливости и никакими протестами тут правды не добиться. бить конечно тоже плохо но что тут делать? кто побывал в такой ситуации - меня поймет. ведь тут не за себя - а за детей! нельзя с широковым сравнивать
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