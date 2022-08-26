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    Смена футбольного гражданства может быть обязательным условием перехода Захаряна в «Челси» («Раздевалка»)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство ради перехода в «Челси».

    «Нам ответили наши французские друзья-юристы по поводу Захаряна. По их мнению, смена футбольного гражданства [с российского на армянское] может быть одним из обязательных условий перехода в «Челси».

    И этот процесс не так сложен, как мы думали. Даже не придется делать особых исключений, так как прецедентов достаточно. Четыре игры за сборную России не помеха», – сообщает телеграм-канал «Раздевалка».

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал «Раздевалка»

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13474

      playsh 1 час назад

      За смену гражданства такую нищенскую зарплату не платят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7375

      Томик 3 часа назад

      Ничего удивительного. Какие ещё законы они не растоптали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      Dr.Metal 4 часа назад

      Как это 4 матча за сборную не помеха? Один официальный матч и всё Аля улю. Что за бред он несёт?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9478

      R_a_i_n 4 часа назад

      Вот так появляются предатели.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1095

      Andrew01 4 часа назад

      "телеграм-Анал «Раздевалка»." - реально без "К" лучше звучит)))) опечатка по Фрейду)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      jek718875 4 часа назад

      Отряд не заметит потерю такого бойца

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +218

      FCSpartakM 4 часа назад

      телеграм-анал

      0
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      Рейтинг: +1151

      mama1991 5 часов назад

      Та пусть едет... Слабый он

      0
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      Рейтинг: +1368

      Artemka444 5 часов назад

      Что за бред???

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