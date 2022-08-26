Смена футбольного гражданства может быть обязательным условием перехода Захаряна в «Челси» («Раздевалка»)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство ради перехода в «Челси».

«Нам ответили наши французские друзья-юристы по поводу Захаряна. По их мнению, смена футбольного гражданства [с российского на армянское] может быть одним из обязательных условий перехода в «Челси».

И этот процесс не так сложен, как мы думали. Даже не придется делать особых исключений, так как прецедентов достаточно. Четыре игры за сборную России не помеха», – сообщает телеграм-канал «Раздевалка».

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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