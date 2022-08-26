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    Алаев объяснил причину передачи прав на показ РПЛ «Матч ТВ» без тендера

    Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему «Матч ТВ» получил права на трансляцию матчей лиги без тендера.

    «Не требуется быть специалистом, чтобы увидеть кардинальное изменение цены. Меня не может не радовать эта цифра. Хотя мы надеемся, что в будущем эта стоимость ещe увеличится – мы всe для этого сделаем.

    Телевизионная монополия вредит нашему футболу? Конкуренция – это всегда хорошо. Серьeзно, ТВ-контракты по РПЛ и Кубку России – это хорошие сделки для футбола. Я надеюсь, что конкуренция действительно будет. Поэтому и говорил, что перед «Яндексом» важно не закрывать дверь, а оставить в футболе.

    На тот момент не был глубоко погружен в детали переговоров. Если бы тогда был президентом РПЛ, моей задачей был бы не тендер как таковой, а хороший контракт для лиги», – сказал Алаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4444

      Enter2006 1 минуту назад

      Всё решается "по пацански" в газпрёме уже очень давно. Какие тендера ещё хотите. Остальное - для отвода глаз.

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      Рейтинг: +2756

      Ziklop 20 минут назад

      увеличили сумму бонусов руководству?

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