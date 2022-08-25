Геркус объяснил феномен популярности медийного футбола

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о медийном футболе.

— Находите объяснение феномену популярности команд Медиалиги?

— Футбол — очень консервативная игра, где правила не меняются веками. А в Медиалиге ди-джей может врубить музыку по ходу матча! Это привлекает молодежь.

Плюс, активность игроков и менеджеров Медиалиги за пределами поля. Они «прогревают» аудиторию перед началом каждой игры и создают ощущение близости и доступности. Публика воспринимает футболистов, как своих в доску ребят, а не как небожителей, которые после финального свистка уезжают со стадиона на дорогих иномарках, воротя нос от болельщиков.

Отсутствие стены и даже барьера, между игроком и зрителем привлекает последних. Если в профессиональном футболе мы перейдем на те же каналы коммуникации, научимся говорить на одном со зрителями языке, то подтянем большое количество новых поклонников.