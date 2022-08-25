Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Геркус объяснил феномен популярности медийного футбола

    Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о медийном футболе.

    — Находите объяснение феномену популярности команд Медиалиги?

    — Футбол — очень консервативная игра, где правила не меняются веками. А в Медиалиге ди-джей может врубить музыку по ходу матча! Это привлекает молодежь.

    Плюс, активность игроков и менеджеров Медиалиги за пределами поля. Они «прогревают» аудиторию перед началом каждой игры и создают ощущение близости и доступности. Публика воспринимает футболистов, как своих в доску ребят, а не как небожителей, которые после финального свистка уезжают со стадиона на дорогих иномарках, воротя нос от болельщиков.

    Отсутствие стены и даже барьера, между игроком и зрителем привлекает последних. Если в профессиональном футболе мы перейдем на те же каналы коммуникации, научимся говорить на одном со зрителями языке, то подтянем большое количество новых поклонников.

    • 2DROTS – победитель первого сезона Медиалиги.
    • Во втором сезоне сыграет команда Александра Соболева и Георгия Джикии.

    Новости по теме
    Геркус: «Фанаты «Торпедо» – героические люди»
    Геркус: «За «Торпедо» должны болеть миллионы» 3
    «Врал, врет и будет врать». Мещеряков – о словах Геркуса про задачу взять еврокубок с «Локо» 3
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14971

      Fusballer 26 минут назад

      Своих в доску ребят там нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11