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Геркус объяснил феномен популярности медийного футбола

25 августа 2022, 15:05
1

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о медийном футболе.

— Находите объяснение феномену популярности команд Медиалиги?

— Футбол — очень консервативная игра, где правила не меняются веками. А в Медиалиге ди-джей может врубить музыку по ходу матча! Это привлекает молодежь.

Плюс, активность игроков и менеджеров Медиалиги за пределами поля. Они «прогревают» аудиторию перед началом каждой игры и создают ощущение близости и доступности. Публика воспринимает футболистов, как своих в доску ребят, а не как небожителей, которые после финального свистка уезжают со стадиона на дорогих иномарках, воротя нос от болельщиков.

Отсутствие стены и даже барьера, между игроком и зрителем привлекает последних. Если в профессиональном футболе мы перейдем на те же каналы коммуникации, научимся говорить на одном со зрителями языке, то подтянем большое количество новых поклонников.

  • 2DROTS – победитель первого сезона Медиалиги.
  • Во втором сезоне сыграет команда Александра Соболева и Георгия Джикии.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Геркус Илья
Комментарии (1)
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Fusballer
1661430449
Своих в доску ребят там нет.
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