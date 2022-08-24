Мане: «Моя мотивация – забота о еде для моей деревни в Сенегале»

Нападающий «Баварии» Садио Мане раскрыл свою мотивацию.

«Я не считаю себя лучше других. Я просто прихожу на поле и хорошо делаю свою работу. Я постоянно беспокоюсь о следующем приеме пищи для жителей моей деревни в Сенегале. Это то, ради чего я выкладываюсь изо всех сил, чтобы не потерять место на поле», – сказал Мане.