Мане: «Моя мотивация – забота о еде для моей деревни в Сенегале»

Нападающий «Баварии» Садио Мане раскрыл свою мотивацию.
«Я не считаю себя лучше других. Я просто прихожу на поле и хорошо делаю свою работу. Я постоянно беспокоюсь о следующем приеме пищи для жителей моей деревни в Сенегале. Это то, ради чего я выкладываюсь изо всех сил, чтобы не потерять место на поле», – сказал Мане.
- «Бавария» купила Мане летом у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро.
- Игрок брал ЛЧ с «Ливерпулем».
- В сезоне Бундеслиги у 30-летнего Мане 3 матча, 3 гола.
Источник: твиттер Фрэнка Халида