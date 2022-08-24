Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

В «Спартаке» ищут новых руководителей. Свои варианты предложил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Спортивный блок я бы доверил Герману Ткаченко. У него современный подход.

На хозяйственную, управленческую часть я бы предложил Ашота Хачатурянца», – сказал Генич.