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    Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

    В «Спартаке» ищут новых руководителей. Свои варианты предложил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

    «Спортивный блок я бы доверил Герману Ткаченко. У него современный подход.

    На хозяйственную, управленческую часть я бы предложил Ашота Хачатурянца», – сказал Генич.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 22:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +669

      Fju-2 43 минуты назад

      Что-то в последнее время Хачатурянца сильно пиарят.
      А по факту взялся за судей - куча скандалов и никакого прогресса.
      Взялся за РПЛ - да удалось с МатчТВ новый улучшенный контракт подписать, так это уже при ПряТкине обо всём договорились. Клубы кикнули из евротурниров. Посещаемость матчей снизилась в разы. Может кто вспомнит, что в РПЛ изменилось в лучшую сторону?

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      Рейтинг: +29

      Фитоняшич 1 час назад

      Лол, там вся команда из Бакаевых будет состоять с ними...

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