Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

Что-то в последнее время Хачатурянца сильно пиарят.
А по факту взялся за судей - куча скандалов и никакого прогресса.
Взялся за РПЛ - да удалось с МатчТВ новый улучшенный контракт подписать, так это уже при ПряТкине обо всём договорились. Клубы кикнули из евротурниров. Посещаемость матчей снизилась в разы. Может кто вспомнит, что в РПЛ изменилось в лучшую сторону?
В «Спартаке» ищут новых руководителей. Свои варианты предложил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
«Спортивный блок я бы доверил Герману Ткаченко. У него современный подход.
На хозяйственную, управленческую часть я бы предложил Ашота Хачатурянца», – сказал Генич.
- Ткаченко занимается агентским бизнесом. Его клиенты: Федор Смолов, Зелимхан Бакаев и другие игроки.
- Хачатурянц в 2021-2022 годах возглавлял РПЛ.
- После 18 лет управления «Спартак» покинул Леонид Федун.