Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

В «Спартаке» ищут новых руководителей. Свои варианты предложил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
«Спортивный блок я бы доверил Герману Ткаченко. У него современный подход.
На хозяйственную, управленческую часть я бы предложил Ашота Хачатурянца», – сказал Генич.
- Ткаченко занимается агентским бизнесом. Его клиенты: Федор Смолов, Зелимхан Бакаев и другие игроки.
- Хачатурянц в 2021-2022 годах возглавлял РПЛ.
- После 18 лет управления «Спартак» покинул Леонид Федун.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого