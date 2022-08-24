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  • Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

Генич назвал двух человек, которым бы доверил управление «Спартаком»

24 августа 2022, 22:08
7

В «Спартаке» ищут новых руководителей. Свои варианты предложил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Спортивный блок я бы доверил Герману Ткаченко. У него современный подход.

На хозяйственную, управленческую часть я бы предложил Ашота Хачатурянца», – сказал Генич.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин Хачатурянц Ашот
Комментарии (7)
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Фитоняшич
1661368301
Лол, там вся команда из Бакаевых будет состоять с ними...
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Fju-2
1661370330
Что-то в последнее время Хачатурянца сильно пиарят. А по факту взялся за судей - куча скандалов и никакого прогресса. Взялся за РПЛ - да удалось с МатчТВ новый улучшенный контракт подписать, так это уже при ПряТкине обо всём договорились. Клубы кикнули из евротурниров. Посещаемость матчей снизилась в разы. Может кто вспомнит, что в РПЛ изменилось в лучшую сторону?
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BRO_football
1661374012
А почему не Зарема? Она любую управляющую должность потянет!
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эд100
1661398149
"Извините "господин" генич", а с чего вы взяли, что кому то интересно ваше недомнение?! Клоунов, от не пойми чего, предостаточно., или вы в предводители их метите? поди нас не спросят, а без тебя и подавно разберутся.
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jek718875
1661402735
К.Генич велик и могуч,нужно прислушиваться к его словам
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nik55
1661406167
Генич ты полный 0 как сра--й комментатор может давать тупые советы
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Vitaga
1661416128
по любому всё должно идти от тренера. под него и подбирается весь руководящий состав.
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