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  • «Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу

«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу

24 августа 2022, 20:30
2

В «Амкаре» рассказали, что клубу теперь будет помогать шаман. Засчет него планируется выполнить задачу на сезон – выйти в Первую лигу.

«В коми-пермяцкой культуре шаман не волшебник с рождения, а обычный человек – им может стать любой, даже во взрослом возрасте. Так каждый болельщик клуба может быть своего рода шаманом: проводить свои маленькие ритуалы – приходить на матч и заряжать кричалки, использовать атрибуты – шарф или барабаны, и влиять на победу команды», – добавили в пресс-службе «Амкара».

  • При этом пермяки не отказываются от своего маскота – рысенка Макара.
  • «Амкар» идет в своей группе Второй лиги 3-м.
  • В 2010 году «Амкар» выступал в Лиге Европы.

Фото: телеграм-канал «Амкара».

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Вторая лига. Группа 4 Амкар-Пермь
Комментарии (2)
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Беспонтий
1661363074
это какой то разгоняющий из фратрии а не шаман
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Alex Y
1661363395
ШУЕ))
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