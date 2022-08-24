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    «Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу

    В «Амкаре» рассказали, что клубу теперь будет помогать шаман. Засчет него планируется выполнить задачу на сезон – выйти в Первую лигу.

    «В коми-пермяцкой культуре шаман не волшебник с рождения, а обычный человек – им может стать любой, даже во взрослом возрасте. Так каждый болельщик клуба может быть своего рода шаманом: проводить свои маленькие ритуалы – приходить на матч и заряжать кричалки, использовать атрибуты – шарф или барабаны, и влиять на победу команды», – добавили в пресс-службе «Амкара».

    • При этом пермяки не отказываются от своего маскота – рысенка Макара.
    • «Амкар» идет в своей группе Второй лиги 3-м.
    • В 2010 году «Амкар» выступал в Лиге Европы.

    Фото: телеграм-канал «Амкара».

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2097

      fakeid 26 минут назад

      в рубине был штатный шаман. в итоге 2 чемпионства и барселона. хрякам только не говорите)

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      Рейтинг: +1539

      Alex Y 45 минут назад

      ШУЕ))

      0
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      Рейтинг: +5151

      Беспонтий 51 минуту назад

      это какой то разгоняющий из фратрии
      а не шаман

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