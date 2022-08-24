«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу

В «Амкаре» рассказали, что клубу теперь будет помогать шаман. Засчет него планируется выполнить задачу на сезон – выйти в Первую лигу.
«В коми-пермяцкой культуре шаман не волшебник с рождения, а обычный человек – им может стать любой, даже во взрослом возрасте. Так каждый болельщик клуба может быть своего рода шаманом: проводить свои маленькие ритуалы – приходить на матч и заряжать кричалки, использовать атрибуты – шарф или барабаны, и влиять на победу команды», – добавили в пресс-службе «Амкара».
- При этом пермяки не отказываются от своего маскота – рысенка Макара.
- «Амкар» идет в своей группе Второй лиги 3-м.
- В 2010 году «Амкар» выступал в Лиге Европы.
Фото: телеграм-канал «Амкара».
Источник: «Комсомольская правда»