В «Спартаке» рассказали о формировании совета директоров клуба после ухода Федуна

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов рассказал об изменениях в правлении клуба после ухода Леонида Федуна.
«После ухода Леонида Федуна из «Спартака» никаких собраний у членов совета директоров не было. Но это не означает того, что не идет работа по формированию управленческих структур клуба», – сказал Клейменов.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам
Источник: «Спорт-Экспресс»