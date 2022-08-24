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    В «Спартаке» рассказали о формировании совета директоров клуба после ухода Федуна

    Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов рассказал об изменениях в правлении клуба после ухода Леонида Федуна.

    «После ухода Леонида Федуна из «Спартака» никаких собраний у членов совета директоров не было. Но это не означает того, что не идет работа по формированию управленческих структур клуба», – сказал Клейменов.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5148

      Беспонтий 59 минут назад

      "..идет работа по формированию управленческих структур клуба»

      в вольере все остепенились
      кто то вышагивает важно
      кто то дерзит отважно
      задумавшись о будущей карьере

      оголодавшие внезапно бегают по кабинетам звери
      и кроют матом всех многоэтажным
      попутно вспоминая о Каррере
      ------------------




      а кое кто морковку точит
      последнюю
      и под шумок

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