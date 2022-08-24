В «Спартаке» рассказали о формировании совета директоров клуба после ухода Федуна

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов рассказал об изменениях в правлении клуба после ухода Леонида Федуна.

«После ухода Леонида Федуна из «Спартака» никаких собраний у членов совета директоров не было. Но это не означает того, что не идет работа по формированию управленческих структур клуба», – сказал Клейменов.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам