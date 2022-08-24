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  • Ловчев: «Федун и Зарема – позор «Спартака». Скандал на скандале»

Ловчев: «Федун и Зарема – позор «Спартака». Скандал на скандале»

24 августа 2022, 07:58
9

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход из клуба президента Леонида Федуна.

«Как теперь жить после ухода Федуна? Слава богу! Давайте так, я слушаю всех сейчас, и все говорят: «Знаете, он построил стадион, спасибо ему!» Спасибо… Спасибо за то, что построил стадион, но он не построил команду. Команда не строится каждый год, хотя меняется по два тренера там.

Вот буквально в эфире день назад был здесь Андрей Тихонов и сказал: «Я понял только одно, что Федун не разбирается в футболе». Мы об этом все буквально говорили. Я сейчас о спартаковских футболистах бывших. Вот пример такого же приблизительно олигарха – это в «Челси» Роман Абрамович. Он доверил футбол одним профессионалам, финансы – другим профессионалам. А здесь человек лез во всe, и мы вот видели всe…

Для меня самое главное, что из «Спартака», из нормальной команды, сделали склочную, непонятную вообще фигуру. Это эксперты сделали? Не надо придумывать, это сделала его жена Зарема Салихова. Это она устроила перепалку с Дмитрием Поповым, с которой смеялись все, и дальше всe продолжалось. Скандал на скандале. Когда был Николай Старостин, такого не было, а он был на такой же должности. Так что эти люди – позор «Спартака», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (9)
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житель СПб
1661319158
Не хочу говорить слово "позор", и в их защиту скажу - что они были искренни в своем отношении к футболу и Спартаку... Но это их не оправдывает. Все, что Ловчев сказал по сути - правда.
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JTherry
1661324996
Ловчев - гнусный и злобный "вытеран", первым плюнул в спину ушедшему Федуну... Ловчев и есть "позор Спартака", если вспомнить историю ухода Ловчева из Спартака к мусорам, все его "экспертные заключения на срач-тв, и обращение к Алекперову - старая склочная бабка, подливающая "керосин" в скандалы...(((
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Persona_non_Grata
1661338133
Позор, господин Ловчев - такие как вы первыми и раздуваете вокруг Спартака склоки и сплетни , ВЫ и журналюги , желающие погреться и попиариться на популярности команды !!! (((
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