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  • РФС допустил ошибку при составлении календаря группового этапа Кубка России («РБ Спорт»)

РФС допустил ошибку при составлении календаря группового этапа Кубка России («РБ Спорт»)

24 августа 2022, 00:23
2

Матчи Кубка России «Торпедо» – ЦСКА и «Химки»«Краснодар» ошибочно назначены на один день, сообщает «РБ Спорт».

Обе игры запланированы на 31 августа. При этом, «Торпедо» проводит домашние встречи на «Арене Химки» из-за неготовности «Лужников».

РФС ошибся при составлении календаря. Вероятно, встреча «Торпедо» – ЦСКА будет перенесена или команды обменяются кругами.

  • Кубок России проходит по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
  • «Спартак» – действующий обладатель трофея.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Химки Торпедо ЦСКА Краснодар
Комментарии (2)
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zigbert
1661321039
Поздно опомнились.
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Enter2006
1661494242
Бывает. А что у нас со стадионами какая-то проблема в МСК и области? Можно взять нейтральное поле. Да и в самих Химках помимо "Химки Арена" есть стадион "Родина", для кубка России вполне пойдёт. Стадион "Новые Химки" ещё есть. Недалеко от Химок Спартаковский стадик. Ну ошиблись, с другой стороны вариантов решения этой проблемы масса.
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