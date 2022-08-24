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    РФС допустил ошибку при составлении календаря группового этапа Кубка России («РБ Спорт»)

    Матчи Кубка России «Торпедо» – ЦСКА и «Химки»«Краснодар» ошибочно назначены на один день, сообщает «РБ Спорт».

    Обе игры запланированы на 31 августа. При этом, «Торпедо» проводит домашние встречи на «Арене Химки» из-за неготовности «Лужников».

    РФС ошибся при составлении календаря. Вероятно, встреча «Торпедо» – ЦСКА будет перенесена или команды обменяются кругами.

    • Кубок России проходит по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.
    • «Спартак» – действующий обладатель трофея.

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    Источник: «РБ Спорт»

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