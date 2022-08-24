РФС допустил ошибку при составлении календаря группового этапа Кубка России («РБ Спорт»)

Матчи Кубка России «Торпедо» – ЦСКА и «Химки» – «Краснодар» ошибочно назначены на один день, сообщает «РБ Спорт».

Обе игры запланированы на 31 августа. При этом, «Торпедо» проводит домашние встречи на «Арене Химки» из-за неготовности «Лужников».

РФС ошибся при составлении календаря. Вероятно, встреча «Торпедо» – ЦСКА будет перенесена или команды обменяются кругами.

Кубок России проходит по системе Double elimination с выбыванием после двух поражений.

«Спартак» – действующий обладатель трофея.

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