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    Шнякин: «Ротенберг был готов отпустить Нобоа в 14 из 15 клубов РПЛ, исключение – ЦСКА Федотова»

    Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, почему не состоялся переход полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

    «В «Сочи» Кристиана, конечно, любят и всячески благодарны за то, что он сделал для клуба – за короткое время помог прыгнуть на другой уровень.

    Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причем давно).

    Исключение – ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба.

    Но, естественно, самое реальное предложение у Криса именно из ЦСКА. Так что «Сочи» требует за Криса соответствующую компенсацию.

    Имеет право. Лидера отдают. Да еще и туда, куда не собирались отпускать», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

    • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2072

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Ротенберг вместе с Милером против усиления ЦСКА. Ну и ехай на х...!

      1
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      Рейтинг: +11418

      Алексей З > АЛЕКС 58 2 часа назад

      Миллер ( Газпром ) не для того "создавали" Сочи , чтобы конкурентов усиливать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11652

      Вомбат > Алексей З 13 минут назад

      В июле писали, что Семак хотел купить Нобоа, Опровержения не было. Потом писали, что Зенит сделал предложение Сочи. Тоже не было опровержения. Потом писали, что Ротенберг заблокировал продажу. Тоже не было опровержения. Потому что все так и было. Сейчас же печатают голимый фейк про предложение ЦСКА Сочи по Нобоа. О том, что такого предложения на самом деле не было заявили уже оба клуба. А вы, господа сектанты, знай, мусолите свое "газпром все купил, а что не купил, то запретил".

      0
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      Рейтинг: +16609

      ilichkadr 2 часа назад

      Теперь понятно, что Федотова не устроили условия Ротенберга и он подался за длинным рублём к коням.

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      Рейтинг: +11418

      Алексей З > ilichkadr 2 часа назад

      В ваших словах укор . С какого перепуга ?
      Все спортсмены и тренеры , начиная с малого , думают о росте карьеры. Так мир устроен !!!
      Если его приглашают в более статусный клуб ( не надо Сочи с ЦСКА сравнивать ), да ещё и зп повыше предлагают , только мудаки отказываются.
      Можно сделать заключение , Федотов - не мудак !!!

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      Рейтинг: +6621

      sochi-2013 > Алексей З 1 час назад

      НЕ МУДАК. Просто кидр(П). Сезон то мог еще в Сочи отработать.
      Ушел, и уй с ним!
      Не будет ему удачи. ЦСКА жаль.

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      Рейтинг: +11418

      Алексей З > sochi-2013 1 час назад

      Ваши Сочи , судя по трансферной политике , никому не нужны , а в ЦСКА второй раз могут не позвать.
      Значит лучшие игроки уходят в Зенит это нормально , а тренер пошёл на повышение он гад.
      Вы уж в себе разберитесь, уй пусть будет с вами.

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