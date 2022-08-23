Шнякин: «Ротенберг был готов отпустить Нобоа в 14 из 15 клубов РПЛ, исключение – ЦСКА Федотова»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, почему не состоялся переход полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«В «Сочи» Кристиана, конечно, любят и всячески благодарны за то, что он сделал для клуба – за короткое время помог прыгнуть на другой уровень.

Насколько знаю, Ротенберг готов был отпустить заслуженного ветерана, но только в 14 из 15 возможных клубов РПЛ. Так эквадорцу и сказал (причем давно).

Исключение – ЦСКА Федотова. Наверняка у главы сочинцев был разговор с тренером на тему недопустимости переманивания игроков из бывшего клуба.

Но, естественно, самое реальное предложение у Криса именно из ЦСКА. Так что «Сочи» требует за Криса соответствующую компенсацию.

Имеет право. Лидера отдают. Да еще и туда, куда не собирались отпускать», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.