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Тренер «Сочи» высказался о возможном уходе Нобоа в ЦСКА

23 августа 2022, 13:00
2

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал возможный переход полузащитника Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней.

Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин.

  • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
  • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
  • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Нобоа Кристиан Гаранин Вадим
Комментарии (2)
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vladimir-7
1661249580
НХ он 37-ми летний нужен, Вагнера не взяли, а этого берут и вместо кого выпускать-то его или решили угробить начинающих разыгрываться игроков. Пусть доигрывает в Сочи и идет на пенсию.
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АЛЕКС 58
1661257635
Ходят слухи,ходят слухи, а беззубые старухи,их разносят по углам
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