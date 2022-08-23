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    Тренер «Сочи» высказался о возможном уходе Нобоа в ЦСКА

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал возможный переход полузащитника Кристиана Нобоа в ЦСКА.

    «В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней.

    Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин.

    • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25540

      vladimir-7 1 час назад

      НХ он 37-ми летний нужен, Вагнера не взяли, а этого берут и вместо кого выпускать-то его или решили угробить начинающих разыгрываться игроков. Пусть доигрывает в Сочи и идет на пенсию.

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