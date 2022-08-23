Тренер «Сочи» высказался о возможном уходе Нобоа в ЦСКА

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал возможный переход полузащитника Кристиана Нобоа в ЦСКА.

«В первый раз слышу эту информацию о ЦСКА прямо сейчас. Общаемся с руководством каждый день, но о такой информации не слышал в последние несколько дней.

Это было в самом начале межсезонья, когда действительно были предложения. Сейчас Нобоа капитан команды и трудится на тренировках и на играх», — сказал Гаранин.