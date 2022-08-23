Гайич сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об уровне РПЛ.

— Где уровень чемпионата выше — в России или Сербии?

— Я считаю, что в РПЛ играть сложнее, тут требуется больше физической подготовки. Если говорить в общем, то чемпионат России лучше, чем сербский. Здесь любая команда может поплатиться, если потеряет концентрацию. Так что уровень чемпионата России выше.