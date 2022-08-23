Гайич сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об уровне РПЛ.
— Где уровень чемпионата выше — в России или Сербии?
— Я считаю, что в РПЛ играть сложнее, тут требуется больше физической подготовки. Если говорить в общем, то чемпионат России лучше, чем сербский. Здесь любая команда может поплатиться, если потеряет концентрацию. Так что уровень чемпионата России выше.
- Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом на правах свободного агента.
- Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»