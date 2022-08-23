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    «Сочи» меня не отпустил». Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.

    Сегодня футболист ретвитнул запись в которой говорится, что он согласился перейти в ЦСКА. Ранее игрок рассказал об этом в интервью на ютуб-канале xDoTeS.

    «Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового», — сказал Нобоа.

    • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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