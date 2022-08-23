«Сочи» меня не отпустил». Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.
Сегодня футболист ретвитнул запись в которой говорится, что он согласился перейти в ЦСКА. Ранее игрок рассказал об этом в интервью на ютуб-канале xDoTeS.
«Это старые новости. Все знают, что я разговаривал с ЦСКА. Было предложение — я сказал: «Да». Но «Сочи» меня не отпустил. Все об этом знают, в этом нет ничего нового», — сказал Нобоа.
- Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
- В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»