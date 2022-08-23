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    Нобоа опубликовал новость о согласии на переход в ЦСКА в своем твиттере

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа близок к переходу в ЦСКА.

    Эквадорец ретвитнул новость, в которой говорится, что 37-летний футболист согласился перейти в ЦСКА. Ранее игрок рассказал об этом в интервью на ютуб-канале xDoTeS.

    • Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
    • 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.

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    Источник: твиттер Кристиана Нобоа

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5128

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      Проект ЦСКА в этом году обещает быть очень интересным. Идет усиление, виден прогресс в игре, тренер толковый. Нобоа крут. А вот Сочи напротив сильнее не становится. - Касьера, Нобоа, тренер.

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