Нобоа опубликовал новость о согласии на переход в ЦСКА в своем твиттере

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа близок к переходу в ЦСКА.

Эквадорец ретвитнул новость, в которой говорится, что 37-летний футболист согласился перейти в ЦСКА. Ранее игрок рассказал об этом в интервью на ютуб-канале xDoTeS.