Нобоа опубликовал новость о согласии на переход в ЦСКА в своем твиттере

Проект ЦСКА в этом году обещает быть очень интересным. Идет усиление, виден прогресс в игре, тренер толковый. Нобоа крут. А вот Сочи напротив сильнее не становится. - Касьера, Нобоа, тренер.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа близок к переходу в ЦСКА.
Эквадорец ретвитнул новость, в которой говорится, что 37-летний футболист согласился перейти в ЦСКА. Ранее игрок рассказал об этом в интервью на ютуб-канале xDoTeS.
- Рыночная стоимость хавбека – 1 миллион евро.
- В этом сезоне Нобоа забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.
- 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ прошлого сезона.