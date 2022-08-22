Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Каземиро подарили золотой значок «Реала» с бриллиантами

    Сегодня, 22 августа, в Мадриде состоялась прощальная пресс-конференция полузащитника Каземиро, который перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

    Президент испанского клуба Флорентино Перес сделал памятный подарок 30-летнему футболисту.

    Бразильцу вручили золотой значок с эмблемой «Реала», украшенный бриллиантами.

    • Каземиро перешел в «МЮ» за 60+10 миллионов фунтов.
    • Он выступал за «Реал» с 2013 года.
    • Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.

    Фото: твиттер «Реала»

    Новости по теме
    Каземиро заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале» 1
    Стал известен игровой номер Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
    Каземиро прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11