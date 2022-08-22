Каземиро подарили золотой значок «Реала» с бриллиантами

Сегодня, 22 августа, в Мадриде состоялась прощальная пресс-конференция полузащитника Каземиро, который перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
Президент испанского клуба Флорентино Перес сделал памятный подарок 30-летнему футболисту.
Бразильцу вручили золотой значок с эмблемой «Реала», украшенный бриллиантами.
- Каземиро перешел в «МЮ» за 60+10 миллионов фунтов.
- Он выступал за «Реал» с 2013 года.
- Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.
Фото: твиттер «Реала»
Источник: Mundo Deportivo