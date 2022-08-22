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    «Он меня обманул». Газизов отказался комментировать уход Федуна из «Спартака»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    – Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.

    – По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?

    – Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • Он судится с клубом из-за «расписки Федуна», по которой ему гарантировалась выплата выходного пособия.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9418

      R_a_i_n 1 час назад

      Ты так-то тоже всех на...

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