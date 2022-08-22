«Он меня обманул». Газизов отказался комментировать уход Федуна из «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

– Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.

– По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?

– Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.