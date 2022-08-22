«Он меня обманул». Газизов отказался комментировать уход Федуна из «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».
– Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит.
– По-прежнему будете отстаивать свои права в суде?
– Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- Он судится с клубом из-за «расписки Федуна», по которой ему гарантировалась выплата выходного пособия.
Источник: «Спорт день за днем»