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    Геркус прокомментировал поражение «Торпедо» от «Зенита»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о проигранном матче шестого тура РПЛ против «Зенита».

    • Петербуржцы победили со счетом 2:0.
    • Оба гола действующий чемпион забил после 80-й минуты.
    • Геркус стал президентом «Торпедо» на прошлой неделе.

    «Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне. В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше.

    Ну и я уверен, что многие хотят спросить про трансферы. Ответ: мы работаем, чтобы они были. Уверен, что получится.

    Хотелось бы увидеть и услышать поддержку на следующем домашнем матче», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +97716

      zigbert 21 минуту назад

      Торпедог сыграло вполне достойно. Многие эксперты уверяли что в их воротах окажется 5 и более мячей.

      0
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      Рейтинг: +10520

      alp 36 минут назад

      не стреляйте в пианиста, он играет, как может..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4481

      neveldomha 54 минуты назад

      Ну и в чем смысл игры в автобус? Спасать очко все 90 минут и ничего более. Жалкое зрелище.

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