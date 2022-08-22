Геркус прокомментировал поражение «Торпедо» от «Зенита»

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о проигранном матче шестого тура РПЛ против «Зенита».
- Петербуржцы победили со счетом 2:0.
- Оба гола действующий чемпион забил после 80-й минуты.
- Геркус стал президентом «Торпедо» на прошлой неделе.
«Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне. В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше.
Ну и я уверен, что многие хотят спросить про трансферы. Ответ: мы работаем, чтобы они были. Уверен, что получится.
Хотелось бы увидеть и услышать поддержку на следующем домашнем матче», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса