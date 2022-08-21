ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Обляков, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Олейников, Бериша, Фольмер, Харин, Иналкаев, Ильин, Умаев, Агаларов.