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    ЦСКА и «Ахмат» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Обляков, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Заболотный, Яковлев, Гайч.

    «Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Олейников, Бериша, Фольмер, Харин, Иналкаев, Ильин, Умаев, Агаларов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на московской «ВЭБ Арене» в 15:00.

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    Источник: РПЛ

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