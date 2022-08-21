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    Йоканович: «Динамо» победило «Спартак» дома впервые за 14 лет. Горжусь»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович доволен победой над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0).

    «Спартак» – очень мастеровитая команда, и всe равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой», – сказал серб.

    • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11445

      Алексей З 1 час назад

      3 очка есть, а вот гордится чем ?

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      Рейтинг: +7856

      vladik12 > Алексей З 1 час назад

      В футболе нет ничего красивее этих 3 очков, собственно.

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      Рейтинг: +11445

      Алексей З > vladik12 55 минут назад

      Жаль тебя.

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      Рейтинг: +7856

      vladik12 > Алексей З 51 минуту назад

      Куле жалеть... Самое красивое в футболе - результат. Какой тебе толк от красивой игры, если идешь на последнем месте?

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