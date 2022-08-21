Йоканович: «Динамо» победило «Спартак» дома впервые за 14 лет. Горжусь»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович доволен победой над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0).

«Спартак» – очень мастеровитая команда, и всe равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой», – сказал серб.