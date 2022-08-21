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  • Йоканович: «Динамо» победило «Спартак» дома впервые за 14 лет. Горжусь»

Йоканович: «Динамо» победило «Спартак» дома впервые за 14 лет. Горжусь»

21 августа 2022, 08:28
3

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович доволен победой над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0).

«Спартак» – очень мастеровитая команда, и всe равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой», – сказал серб.

  • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Йоканович Славиша
Комментарии (3)
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1661071327
Йоканович - слабый тренер ! Как , вообще . его допустили , возглавить команду ?!
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