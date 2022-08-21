«Это не с «Факелом» или «Уралом» играть». Мостовой – о поражении «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в шестом туре РПЛ.

«Матч мне понравился. И те и другие выглядели на твeрдую четвeрку. Многие возникали и говорили, что «Динамо» не то, какое было при Шварце. А почему они не такие? Сейчас те же переобулись и будут говорить, как «Динамо» здорово играет.

У «Спартака» было полтора голевых момента, а у «Динамо» три штанги. Но «Спартак» нагнетал, давил, особенно в конце.

Что касается первой за 14 лет победы «Динамо» над «Спартаком» дома, то любая серия имеет свой конец. Сегодня больше повезло «Динамо». Нельзя говорить, что «Спартак» плох или перехваливать «Динамо» – они сыграли нормально.

Другое дело, что сегодня у «Динамо» запредельная мотивация: ты играешь со «Спартаком», который тебя недавно в Кубке России выбил. Это не с «Факелом» или «Уралом» играть.

В конце удалился Моро, но ничего страшного. Он накушался физически, потому что в середине было много работы. Эмоционально уже просто прыгнул, и всe.

Тюкавин был незаметен – подарок от Умярова и гол. Ясно, что Фернандес лучший игрок. У «Динамо» была хорошая работоспособность.

«Спартак» тоже хорошо сыграл, просто была чудовищная ошибка. Если бы второй гол от штанги залетел от Сазонова, то игра бы подошла к концу», – сказал Мостовой.