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  • «Это не с «Факелом» или «Уралом» играть». Мостовой – о поражении «Спартака» в дерби с «Динамо»

«Это не с «Факелом» или «Уралом» играть». Мостовой – о поражении «Спартака» в дерби с «Динамо»

21 августа 2022, 03:55
6

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в шестом туре РПЛ.

«Матч мне понравился. И те и другие выглядели на твeрдую четвeрку. Многие возникали и говорили, что «Динамо» не то, какое было при Шварце. А почему они не такие? Сейчас те же переобулись и будут говорить, как «Динамо» здорово играет.

У «Спартака» было полтора голевых момента, а у «Динамо» три штанги. Но «Спартак» нагнетал, давил, особенно в конце.

Что касается первой за 14 лет победы «Динамо» над «Спартаком» дома, то любая серия имеет свой конец. Сегодня больше повезло «Динамо». Нельзя говорить, что «Спартак» плох или перехваливать «Динамо» – они сыграли нормально.

Другое дело, что сегодня у «Динамо» запредельная мотивация: ты играешь со «Спартаком», который тебя недавно в Кубке России выбил. Это не с «Факелом» или «Уралом» играть.

В конце удалился Моро, но ничего страшного. Он накушался физически, потому что в середине было много работы. Эмоционально уже просто прыгнул, и всe.

Тюкавин был незаметен – подарок от Умярова и гол. Ясно, что Фернандес лучший игрок. У «Динамо» была хорошая работоспособность.

«Спартак» тоже хорошо сыграл, просто была чудовищная ошибка. Если бы второй гол от штанги залетел от Сазонова, то игра бы подошла к концу», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» сохранил лидерство в чемпионате.
  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (6)
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vladimir-7
1661060657
С Факелом в следующем туре играть и там в Воронеже, посмотрим про твоё Саня, шапкозакидательство.
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alexfilatov
1661060866
Все по делу сказал…
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Александр.Т.
1661063082
Опять,Сашка говорит, то что и так всем понятно было бы и без его слов
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Enter2006
1661065336
Мостовой, ты будешь на матче легенд? Или опять будешь чушь нести что "тебя не позвали" и кудряшки в салоне красоты завивать? Ну покажи что тебя хоть чуть на футбольном поле ещё осталось кроме балабольства?!!
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