Дзюба высказался о первой тренировке в составе «Адана Демирспор»

Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба поделился впечатлениями от тренировочного процесса в турецком клубе.
«Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче».
Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», – заявил Дзюба.
- 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Россиянин может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).
Источник: RT