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    Дзюба высказался о первой тренировке в составе «Адана Демирспор»

    Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба поделился впечатлениями от тренировочного процесса в турецком клубе.

    «Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче».

    Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», – заявил Дзюба.

    • 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин может дебютировать за новую команду в гостевом матче с «Фенербахче» (22 августа в 21:45 мск).

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    Источник: RT

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