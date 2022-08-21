Дзюба высказался о первой тренировке в составе «Адана Демирспор»

Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба поделился впечатлениями от тренировочного процесса в турецком клубе.

«Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче».

Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», – заявил Дзюба.