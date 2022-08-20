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  • Соболева в матче с «Динамо» не наказали за удар Шунина шипами в лицо

Соболева в матче с «Динамо» не наказали за удар Шунина шипами в лицо

20 августа 2022, 20:53
24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1) допустил удар шипами в лицо вратарю соперника Антону Шунину.

Судья никак не наказал Соболева. Шунин повреждения не получил.

  • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шунин Антон Соболев Александр
Комментарии (24)
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Shotlandets86
1661018377
Ну такую планку судья задал, игра была жëсткая, но карты посыпались только в концовке. Что касается данного эпизода, то это жëлтая, а если бы появилась кровь, то красная.
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paracetamol
1661018751
Соболя в каждом матче нужно выгонять, если не за фолы, то за симуляцию. Совсем распоясался!
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ilich_16
1661020103
В какой мяч он играл? Схожий момент был зенит-сочи, когда Азмуна прямой удалили, а здесь что правила изменились?)
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ААМ
1661020103
10о% красная карточка и Соболев с чистой совестью на свободу
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Красногвардейчик
1661020748
Ну ребятки...это ж Кукуян!!! спартаковский ставленник. В прошлом туре ЦСКА убил, в этом как мог тащил Спартак, но не смог
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BRO_football
1661022279
Ой, а кому это судья помог? Ай-яй-яй. Что-то я не слышу визгов Заремы.
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Derzkiy1
1661023217
Весь матч вопрос к судейству был, хз че ноют постоянно, но явно тут на стороне Спартака судья был
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MAKDIM2933
1661023368
Я сам вратарь ЛФЛ и объективно говорю: игровой эпизод. Вратарь пошел вперед руками и головой, смело, молодец. Получил? Бывает, мне тоже достается. Если б ногами вперед бросался - мог бы сломать Соболя. Таких моментов полно, это абсолютно игровой эпизод, не заслуживающий внимания. Как вратарь говорю, поверьте!
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С Сергей
1661029784
Соболев сыграл сначала в мяч и протолкнул его, опередив Шунина, и если бы Шунин рисковано не прыгнул - был бы гол, но нарвался на ногу которую Соболев не успел опустить. Судьба вратаря - или пропускай, или получай. Ни какого нарушения. И надо смотреть видео. а не скриншот - который не даёт правильного представления.
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