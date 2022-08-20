Соболева в матче с «Динамо» не наказали за удар Шунина шипами в лицо

Нападающий «Спартака» Александр Соболев во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1) допустил удар шипами в лицо вратарю соперника Антону Шунину.
Судья никак не наказал Соболева. Шунин повреждения не получил.
- «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру