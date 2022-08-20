«Радует одно – что хуже некуда». Гончаренко – о поражении «Урала» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча шестого тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Радует одно – что хуже некуда и снизу нам никто не стучит.

Структурно мы неплохо смотрелись, Настрой был очень хороший, может быть, инертно играли после удаления, игра пошла по другому руслу.

На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором мы находимся.

В футболе на первом месте идет психология, которую нам надо постараться исправить», – сказал Гончаренко.