Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Радует одно – что хуже некуда». Гончаренко – о поражении «Урала» в матче с «Пари НН»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча шестого тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

    «Радует одно – что хуже некуда и снизу нам никто не стучит.

    Структурно мы неплохо смотрелись, Настрой был очень хороший, может быть, инертно играли после удаления, игра пошла по другому руслу.

    На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором мы находимся.

    В футболе на первом месте идет психология, которую нам надо постараться исправить», – сказал Гончаренко.

    • «Урал» остался на последнем месте в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 1 очко в 6 турах чемпионата.
    • Матч с «Пари НН» стал первым для Гончаренко после возвращения в екатеринбургский клуб.

    Новости по теме
    «Урал» повторил антирекорд РПЛ 4
    РПЛ. «Урал» дома проиграл «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко 6
    «Урал» и «Пари НН» назвали составы на матч шестого тура РПЛ 4
    Источник: сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11