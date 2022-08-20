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    РПЛ. «Урал» дома проиграл «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко

    В шестом туре чемпионата России «Урал» на своем поле минимально уступил «Пари НН» – 0:1.

    Единственный гол в матче забил Иброхимхалил Юлдошев на 79-й минуте.

    «Урал» проиграл в первой встрече после возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

    Екатеринбургская команда осталась на последнем месте в таблице РПЛ. «Пари НН», набрав три очка, поднялся с 14-й на 12-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Юлдошев, 79.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Эмерсон, 72), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 59; Газинский, 80), Бикфалви.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков (Юлдошев, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов (Каккоев, 63), Майга, Кротов (Рыбчинский, 90), Сулейманов (Милсон, 58).

    Предупреждения: Егорычев, 12; Мишкич, 39; Эмерсон, 77 – Агапов, 27.

    Удаление: Егорычев, 62 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka 44 минуты назад

      Картохи этому парню !

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      Рейтинг: +1966

      моэм 1 час назад

      Одно очко в двух играх с аутсайдерами и проигрыш дома это не очень хорошо ...конечно Шалимов надоел ... но почему не взяли Юрана , уволенного за хорошие результаты ?

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      Рейтинг: +4041

      ААМ 1 час назад

      Чего и следовало ожидать

      1
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      Рейтинг: +13851

      Skull_Boy 2 часа назад

      С Уралом, как и с Торпедо, уже все ясно, а вот Юлдошев уже перерос НН

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      Рейтинг: +1434

      Тазит > Skull_Boy 2 часа назад

      Все ясно у нас становится только после перерыва. Что вверху, что внизу.

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      Рейтинг: +239

      эд100 > Тазит 38 минут назад

      Ну-ну. А зима начнётся 1 декабря, или когда белы мухи полетят?! Давайте вообще тогда заткнёмся до Мая, и смотреть футбол не будем. Всё равно же до тех пор всего ясно не будет?

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