РПЛ. «Урал» дома проиграл «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко

В шестом туре чемпионата России «Урал» на своем поле минимально уступил «Пари НН» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Иброхимхалил Юлдошев на 79-й минуте.

«Урал» проиграл в первой встрече после возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

Екатеринбургская команда осталась на последнем месте в таблице РПЛ. «Пари НН», набрав три очка, поднялся с 14-й на 12-ю строчку.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Юлдошев, 79.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Эмерсон, 72), Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 59; Газинский, 80), Бикфалви.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков (Юлдошев, 46), Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов (Каккоев, 63), Майга, Кротов (Рыбчинский, 90), Сулейманов (Милсон, 58).

Предупреждения: Егорычев, 12; Мишкич, 39; Эмерсон, 77 – Агапов, 27.

Удаление: Егорычев, 62 – нет.

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