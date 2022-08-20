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    В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном подписании Гонсалеса

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе к бывшему защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу.

    «Спартак» активно работает на трансферном рынке, но по именам я говорить ничего не буду.

    – Зачастую слухи появляются именно по центральным защитникам.

    – Это естественно после ухода Жиго. Эта позиция требует усиления, поэтому «Спартак» работает в этом направлении.

    • 32-летний Гонсалес – свободный агент.
    • По окончании сезона-2021/22 он покинул «Марсель».
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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