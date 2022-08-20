В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном подписании Гонсалеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе к бывшему защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу.

– «Спартак» активно работает на трансферном рынке, но по именам я говорить ничего не буду.

– Зачастую слухи появляются именно по центральным защитникам.

– Это естественно после ухода Жиго. Эта позиция требует усиления, поэтому «Спартак» работает в этом направлении.