В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном подписании Гонсалеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи об интересе к бывшему защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу.
– «Спартак» активно работает на трансферном рынке, но по именам я говорить ничего не буду.
– Зачастую слухи появляются именно по центральным защитникам.
– Это естественно после ухода Жиго. Эта позиция требует усиления, поэтому «Спартак» работает в этом направлении.
- 32-летний Гонсалес – свободный агент.
- По окончании сезона-2021/22 он покинул «Марсель».
- Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24