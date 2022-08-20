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    Мантуан: «Симпатизирую АПЛ. Неймар – абсолютный топ»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о симпатии к АПЛ и своем восхищении Неймаром.

    – Назовите европейский клуб и зарубежный чемпионат, которым вы симпатизируете.

    – «Зенит». А если говорить о чемпионате, то, наверно, английская Премьер-лига.

    Это конкурентный, насыщенный, с хорошим нервом турнир! Мне нравится, когда интрига в каждом матче живет до последних минут.

    – Лучший футболист мира, играющий на вашей позиции?

    – Неймар, хотя прямо сейчас в «ПСЖ» он играет ближе к центру.

    Однако во времена «Сантоса» и «Барселоны» и в начале карьеры во Франции он действовал там, где я, слева в атаке.

    Для меня Неймар – абсолютный топ.

    • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
    • Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
    • Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.

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    Источник: Bobsoccer

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