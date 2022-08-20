Мантуан: «Симпатизирую АПЛ. Неймар – абсолютный топ»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о симпатии к АПЛ и своем восхищении Неймаром.
– Назовите европейский клуб и зарубежный чемпионат, которым вы симпатизируете.
– «Зенит». А если говорить о чемпионате, то, наверно, английская Премьер-лига.
Это конкурентный, насыщенный, с хорошим нервом турнир! Мне нравится, когда интрига в каждом матче живет до последних минут.
– Лучший футболист мира, играющий на вашей позиции?
– Неймар, хотя прямо сейчас в «ПСЖ» он играет ближе к центру.
Однако во времена «Сантоса» и «Барселоны» и в начале карьеры во Франции он действовал там, где я, слева в атаке.
Для меня Неймар – абсолютный топ.
- «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
- Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
- Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.
Источник: Bobsoccer