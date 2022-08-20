«Навсегда Hala Madrid!». Каземиро попрощался с «Реалом»

Бразильский полузащитник Каземиро опубликовал в соцсетях прощальный пост, посвященный «Реалу».

«Я прошел невероятный путь, о котором мог только мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, ставшее моим домом.

Даже тысячи жизней не хватит, чтобы отблагодарить «Реал» и фанатов клуба за то, что они дали мне.

Навсегда... Hala Madrid!» – написал 30-летний футболист.