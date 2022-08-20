«Навсегда Hala Madrid!». Каземиро попрощался с «Реалом»

Бразильский полузащитник Каземиро опубликовал в соцсетях прощальный пост, посвященный «Реалу».
«Я прошел невероятный путь, о котором мог только мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, ставшее моим домом.
Даже тысячи жизней не хватит, чтобы отблагодарить «Реал» и фанатов клуба за то, что они дали мне.
Навсегда... Hala Madrid!» – написал 30-летний футболист.
- Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 миллионов фунтов.
- Он выступал за «Реал» с 2013 года.
- Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.
Источник: твиттер Каземиро