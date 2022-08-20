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    Мантуан назвал русские слова, которые уже выучил

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

    – Как продвигаются успехи в изучении русского языка?

    – «Хорошо», «Как дела», «Привет!», «Доброе утро», «Пожалуйста», «Один, два»! (произносит на русском с улыбкой)

    – Восхитительно!

    – Спасибо! Вот видите, понемногу учу, каждый день что-то слышу и запоминаю.

    Ежедневно на поле и в быту возникают ситуации, когда хочется поздороваться или просто поблагодарить человека на базе или вокруг.

    • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
    • Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
    • Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.

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    Источник: Bobsoccer

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