Мантуан назвал русские слова, которые уже выучил

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих успехах в изучении русского языка.
– Как продвигаются успехи в изучении русского языка?
– «Хорошо», «Как дела», «Привет!», «Доброе утро», «Пожалуйста», «Один, два»! (произносит на русском с улыбкой)
– Восхитительно!
– Спасибо! Вот видите, понемногу учу, каждый день что-то слышу и запоминаю.
Ежедневно на поле и в быту возникают ситуации, когда хочется поздороваться или просто поблагодарить человека на базе или вокруг.
- «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
- Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
- Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.
Источник: Bobsoccer