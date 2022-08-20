Мантуан назвал русские слова, которые уже выучил

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

– Как продвигаются успехи в изучении русского языка?

– «Хорошо», «Как дела», «Привет!», «Доброе утро», «Пожалуйста», «Один, два»! (произносит на русском с улыбкой)

– Восхитительно!

– Спасибо! Вот видите, понемногу учу, каждый день что-то слышу и запоминаю.

Ежедневно на поле и в быту возникают ситуации, когда хочется поздороваться или просто поблагодарить человека на базе или вокруг.