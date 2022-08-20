Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Факела».

Результат встречи – ничья 1:1.

Самарцы набрали 6 очков в 6 турах и идут на 10-м месте в лиге.

– Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот.

Во втором тайме мы смогли сыграть быстрее, смогли оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения.

На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определенные проблемы, но мы старались победить, а не удержать счет. Но счет, увы, остался таким же.

– В каком психологическом состоянии команда?

– Вы видели, что после игры все были расстроены. Мы настроены были побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу.

У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления.

То, что мы не сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы. Одна травма тянет другую. Вчера узнали, что не сможет сыграть Ежов, сегодня это подтвердилось.

В плане скорости мы потеряли. Но ребята хорошо работают, стараются, добавляют. Скажу, что у нас были хорошие игры, но очков не хватает.

Матч с «Динамо» и «Локомотивом» были очень хорошие, пересмотрите. Мы взяли очков меньше, чем справедливо было по игре.

– В последних матчах стало много брака...

– Я охрип. Я пытался многое исправить подсказками. «Факел» – это очень агрессивная команда. Они очень достойно играли с «Динамо», «Ахматом», «Краснодаром». Не нужно думать, что мы должны их легко обыгрывать.