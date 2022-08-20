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  • Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Факелом»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал ничью с «Факелом»

20 августа 2022, 08:25
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Факела».

  • Результат встречи – ничья 1:1.
  • Самарцы набрали 6 очков в 6 турах и идут на 10-м месте в лиге.

– Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот.

Во втором тайме мы смогли сыграть быстрее, смогли оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения.

На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определенные проблемы, но мы старались победить, а не удержать счет. Но счет, увы, остался таким же.

– В каком психологическом состоянии команда?

– Вы видели, что после игры все были расстроены. Мы настроены были побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу.

У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления.

То, что мы не сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы. Одна травма тянет другую. Вчера узнали, что не сможет сыграть Ежов, сегодня это подтвердилось.

В плане скорости мы потеряли. Но ребята хорошо работают, стараются, добавляют. Скажу, что у нас были хорошие игры, но очков не хватает.

Матч с «Динамо» и «Локомотивом» были очень хорошие, пересмотрите. Мы взяли очков меньше, чем справедливо было по игре.

– В последних матчах стало много брака...

– Я охрип. Я пытался многое исправить подсказками. «Факел» – это очень агрессивная команда. Они очень достойно играли с «Динамо», «Ахматом», «Краснодаром». Не нужно думать, что мы должны их легко обыгрывать.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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paracetamol
1660977297
Осинькин, у тебя почему игроки в пустые ворота не попадают и откуда ты взял этого лоха из цыплятника?
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моэм
1660977382
И ни слова про боевитый Факел , который высоким прессингом не давал начинать атаки , сделал более удачные замены , заметно усилившие игру , выиграл больше единоборств и "ничейных" мячей и превзошёл хозяев по владению мячом ... кстати гл. тренер Факела Василенко , стал лавным тренером уже в 37 лет , прошёл два этапа ЛЕ с заштатной литовской командой ... думаю Осинькин просто недооценил Василенко .
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Sviro
1661000645
Проигрывать дома командам, которые в таблице ниже на несколько строчек - это позор. Но это - стиль КрыС. Кому ещё нужны очки? Добро пожаловать в Самару.
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