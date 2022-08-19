РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом»

«Крылья Советов» в шестом туре РПЛ сыграли вничью с «Факелом». Команды обменялись голами во втором тайме.

У самарцев забил бывший спартаковец Максим Глушенков.

«Факел» в этом сезоне идет без побед на 12-м месте таблицы. «Крылья Советов» занимают десятую строчку.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов (Хубулов, 85), Коваленко, Витюгов (Барач, 90+2), Липовой (Якуба, 73), Цыпченко (Шитов, 73), Глушенков.

«Факел»: Свинов, Суслов (Черов, 76), Божин, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 46), Шляков (Мастерной, 85), Дмитриев (Квеквескири, 76), Мендель, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 63).

Предупреждения: нет – Мендель, 58; Божин, 82; Квеквескири, 87.

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