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    РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом»

    «Крылья Советов» в шестом туре РПЛ сыграли вничью с «Факелом». Команды обменялись голами во втором тайме.

    У самарцев забил бывший спартаковец Максим Глушенков.

    «Факел» в этом сезоне идет без побед на 12-м месте таблицы. «Крылья Советов» занимают десятую строчку.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов (Хубулов, 85), Коваленко, Витюгов (Барач, 90+2), Липовой (Якуба, 73), Цыпченко (Шитов, 73), Глушенков.

    «Факел»: Свинов, Суслов (Черов, 76), Божин, Морозов, Акбашев, Альшин (Магаль, 46), Шляков (Мастерной, 85), Дмитриев (Квеквескири, 76), Мендель, Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 63).

    Предупреждения: нет – Мендель, 58; Божин, 82; Квеквескири, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +778

      Riot Zero 12 минут назад

      Сегодня забивали только Максимы.

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      Рейтинг: +39

      Ill Ich 33 минуты назад

      Обе команды играли в атаку! Никаких автобусов. Да, может, ощущается недостаток мастерства. Зато зрелищно.

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      Рейтинг: +11429

      Алексей З > Ill Ich 21 минуту назад

      Зрелищно это когда моменты создаются , а здесь на двоих полтора.
      Ну на вкус и цвет...

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      Рейтинг: +11429

      Алексей З 39 минут назад

      Воронеж только старанием отличается, тяжело им будет.
      Самара. Где стиль , ау Осинькин ? Да, игроки уходят , но какая-то модель должна существовать, а её просто нет. Паса нет , открывания нет, вот за счёт Глушенкова что-то ещё приобретают. Разочаровывают.
      Комментаторы матч-тв из каждого Г пытаются ( может установка такая ) сделать конфетку , но смотреть то не на что.

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      Рейтинг: +794

      Сделаны из Дерева 44 минуты назад

      Тухляк!

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