Каземиро – второй в списке самых дорогих игроков в возрасте 30+

Трансфер полузащитника Каземиро из «Реала» в «МЮ» вошел в топ-3 самых дорогих среди игроков в возрасте 30+ лет.

«МЮ» заплатил за 30-летнего бразильца 60+10 миллионов фунтов.

Только за одного футболиста в таком возрасте (30+) платили больше. В 2018 году Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 105 миллионов фунтов.

Третье место – у полузащитника Миралема Пьянича. В 2020 году он перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 59,4 миллиона фунтов.