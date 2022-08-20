Каземиро – второй в списке самых дорогих игроков в возрасте 30+

Трансфер полузащитника Каземиро из «Реала» в «МЮ» вошел в топ-3 самых дорогих среди игроков в возрасте 30+ лет.
«МЮ» заплатил за 30-летнего бразильца 60+10 миллионов фунтов.
Только за одного футболиста в таком возрасте (30+) платили больше. В 2018 году Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» за 105 миллионов фунтов.
Третье место – у полузащитника Миралема Пьянича. В 2020 году он перешел из «Ювентуса» в «Барселону» за 59,4 миллиона фунтов.
- Каземиро подпишет контракт с «МЮ» на 4 года.
- Бразилец выступал за «Реал» с 2013 года.
- Он провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.
Источник: Sky Sports