Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не верит в возвращение российских команд в Европу в течение ближайших лет.

«Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение пяти-десяти лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА – швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат», – заявил Терюшков.