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  • Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе

Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе

19 августа 2022, 21:19
2

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не верит в возвращение российских команд в Европу в течение ближайших лет.

«Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение пяти-десяти лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА – швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат», – заявил Терюшков.

  • Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров по решению УЕФА и ФИФА.
  • Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции клубов РПЛ.
  • Кубок России стартовал на этой неделе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (2)
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kostilio
1660933924
жди ,жди кубок России))) и смотри ,а все буду смотреть ЛЧ и ЛЕ. блин он так говорит как будто очень рад ,что нас отстранили от еврокубков .откуда они берутся эти горе-депутаты ,печаль-таска
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Persona_non_Grata
1660945008
Хотелось бы привыкать к хорошему ... (((
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