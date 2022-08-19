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    Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не верит в возвращение российских команд в Европу в течение ближайших лет.

    «Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение пяти-десяти лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА – швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

    Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат», – заявил Терюшков.

    • Российские клубы и сборная отстранены от международных турниров по решению УЕФА и ФИФА.
    • Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции клубов РПЛ.
    • Кубок России стартовал на этой неделе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +282

      kostilio 12 минут назад

      жди ,жди кубок России))) и смотри ,а все буду смотреть ЛЧ и ЛЕ. блин он так говорит как будто очень рад ,что нас отстранили от еврокубков .откуда они берутся эти горе-депутаты ,печаль-таска

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