«Привлекательная идея». Гендиректор «Боруссии» Д – о подписании Роналду

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне нравится этот футболист. Увидеть игру Криштиану на «Сигнал Идуна Парк» – привлекательная идея.

Но никаких контактов между сторонами не было. Поэтому пора перестать говорить об этом», – заявил Ватцке.