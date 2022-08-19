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    «Привлекательная идея». Гендиректор «Боруссии» Д – о подписании Роналду

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Мне нравится этот футболист. Увидеть игру Криштиану на «Сигнал Идуна Парк» – привлекательная идея.

    Но никаких контактов между сторонами не было. Поэтому пора перестать говорить об этом», – заявил Ватцке.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
    • Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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