«Привлекательная идея». Гендиректор «Боруссии» Д – о подписании Роналду

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мне нравится этот футболист. Увидеть игру Криштиану на «Сигнал Идуна Парк» – привлекательная идея.
Но никаких контактов между сторонами не было. Поэтому пора перестать говорить об этом», – заявил Ватцке.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
- Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга