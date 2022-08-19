Каррера: «Дзюба и Балотелли будут разрывать оборону соперников в Турции»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Дзюба и Балотелли — два качественных и физически сильных нападающих. Их связка будет одной из самых интересных и забивных в чемпионате Турции. На пару они будут разрывать оборону соперников», — сказал Каррера.
- Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.
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Источник: Sport24