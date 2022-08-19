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    Каррера: «Дзюба и Балотелли будут разрывать оборону соперников в Турции»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Дзюба и Балотелли — два качественных и физически сильных нападающих. Их связка будет одной из самых интересных и забивных в чемпионате Турции. На пару они будут разрывать оборону соперников», — сказал Каррера.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5371

      AtticusFinch 2 часа назад

      Каррера ПО ХОДУ НЕ ДОГОНЯЕТ, ЧТО БАЛОТЕЛЛИ СВАЛИВАЕТ ))

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