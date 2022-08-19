Титов сравнил «Спартак» Романцева с командой Абаскаля

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре столичного клуба.

– Похож ли футбол сегодняшнего «Спартака» на игру вашей команды времен Олега Романцева? Тоже ведь много перемещений и коротких передач, хотя и длинные присутствуют.

– Мне не совсем корректно сравнивать свое поколение с сегодняшним. Все-таки склоняюсь к тому, что игроки конца 90-х – начала 2000-х, такие, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Валерий Кечинов – это большие мастера.

– Имею в виду не уровень, а стиль.

– У нас за матч было множество забеганий и скрещиваний, а не одно-два. Мы их подолгу каждый день отрабатывали на тренировках и потому в игре выполняли эти элементы на автомате. Что делает в тренировочном процессе команда под руководством Абаскаля, мне неизвестно.

Дай бог, чтобы запал, который сегодня имеется у команды, держался как можно дольше. Тем более, что впереди сложные матчи: «Динамо», «Факел», который в Воронеже будут гнать вперед многочисленные болельщики, и, конечно, «Зенит».