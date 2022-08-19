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    Титов сравнил «Спартак» Романцева с командой Абаскаля

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре столичного клуба.

    – Похож ли футбол сегодняшнего «Спартака» на игру вашей команды времен Олега Романцева? Тоже ведь много перемещений и коротких передач, хотя и длинные присутствуют.

    – Мне не совсем корректно сравнивать свое поколение с сегодняшним. Все-таки склоняюсь к тому, что игроки конца 90-х – начала 2000-х, такие, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Валерий Кечинов – это большие мастера.

    – Имею в виду не уровень, а стиль.

    – У нас за матч было множество забеганий и скрещиваний, а не одно-два. Мы их подолгу каждый день отрабатывали на тренировках и потому в игре выполняли эти элементы на автомате. Что делает в тренировочном процессе команда под руководством Абаскаля, мне неизвестно.

    Дай бог, чтобы запал, который сегодня имеется у команды, держался как можно дольше. Тем более, что впереди сложные матчи: «Динамо», «Факел», который в Воронеже будут гнать вперед многочисленные болельщики, и, конечно, «Зенит».

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Динамо».

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    Источник: Bobsoccer

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