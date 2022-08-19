Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов сравнил «Спартак» Романцева с командой Абаскаля

19 августа 2022, 11:40
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре столичного клуба.

– Похож ли футбол сегодняшнего «Спартака» на игру вашей команды времен Олега Романцева? Тоже ведь много перемещений и коротких передач, хотя и длинные присутствуют.

– Мне не совсем корректно сравнивать свое поколение с сегодняшним. Все-таки склоняюсь к тому, что игроки конца 90-х – начала 2000-х, такие, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Валерий Кечинов – это большие мастера.

– Имею в виду не уровень, а стиль.

– У нас за матч было множество забеганий и скрещиваний, а не одно-два. Мы их подолгу каждый день отрабатывали на тренировках и потому в игре выполняли эти элементы на автомате. Что делает в тренировочном процессе команда под руководством Абаскаля, мне неизвестно.

Дай бог, чтобы запал, который сегодня имеется у команды, держался как можно дольше. Тем более, что впереди сложные матчи: «Динамо», «Факел», который в Воронеже будут гнать вперед многочисленные болельщики, и, конечно, «Зенит».

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Динамо».

Еще по теме:
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака» 6
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!» 9
Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1660901349
Появление Abasralya в команде, в нужное время, может привести его к успеху как и Karreru, всё зависит от команды.
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
5
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+