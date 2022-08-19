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    Ловчев – о Дзюбе в «Демирспоре»: «Дай бог, чтобы у него получилось»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Раньше он не играл нигде за границей, в русскоязычной среде, где его любят или ненавидят, кричат, показывают всякие жесты, это его заводит. Сложно сказать, как у него пойдет. Там к иностранцам относятся как — или ты сильнее на две головы, или ты сядешь на лавочку в конце концов.

    Этот клуб, можно сказать, только создается, он заметен только покупками. Дай бог, чтобы у него получилось, потому что если его позовут в таком возрасте в сборную, во что я трудом верю, так как там тренер Карпин. Никуда не денешься, внутренний конфликт у них был.

    Карпин стал значительно умнее, мудрее, старше. Если Дзюба заиграет на хорошем уровне… В сборной у нас таких футболистов довольно‑таки мало, — сказал Ловчев.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

    Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13425

      playsh 59 минут назад

      Евгений Серафимович,что бы "бог дал",надо для этого самому что-то сделать,а не уповать,что блага сами приплывут.Дзюба мог,конечно,помочь какой либо переферийной российской команде почувствовать себя уверенной в нашем чемпе,но для него важнее блага материальные.Вот и глянем,чего он стоит в сравнении с Балотелли.

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