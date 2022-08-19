Ловчев – о Дзюбе в «Демирспоре»: «Дай бог, чтобы у него получилось»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Раньше он не играл нигде за границей, в русскоязычной среде, где его любят или ненавидят, кричат, показывают всякие жесты, это его заводит. Сложно сказать, как у него пойдет. Там к иностранцам относятся как — или ты сильнее на две головы, или ты сядешь на лавочку в конце концов.

Этот клуб, можно сказать, только создается, он заметен только покупками. Дай бог, чтобы у него получилось, потому что если его позовут в таком возрасте в сборную, во что я трудом верю, так как там тренер Карпин. Никуда не денешься, внутренний конфликт у них был.

Карпин стал значительно умнее, мудрее, старше. Если Дзюба заиграет на хорошем уровне… В сборной у нас таких футболистов довольно‑таки мало, — сказал Ловчев.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой