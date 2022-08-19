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    «Даже в чемпионский сезон такого не было». Гранат рассказал, как изменился «Спартак»

    Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча столичного клуба со «Спартаком».

    — Жду от «Динамо» реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку», поэтому стоит взять реванш.

    — «Спартак» не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате. Надо ли «Динамо» опасаться такого соперника?

    Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно.

    — Кто фаворит в дерби?

    — Фаворитов нет, и не важно, на каком месте располагаются команды.

    — Как «Динамо» обыграть такой «Спартак»?

    — Надо очень дисциплинированно сыграть в обороне.

    • «Динамо» и «Спартак» сыграют в субботу, 20 августа.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ. «Динамо» идет на 6-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11406

      Алексей З 1 час назад

      Пока Спартак хорош.
      Надеемся на удачный исход.

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