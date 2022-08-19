«Даже в чемпионский сезон такого не было». Гранат рассказал, как изменился «Спартак»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча столичного клуба со «Спартаком».

— Жду от «Динамо» реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку», поэтому стоит взять реванш.

— «Спартак» не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате. Надо ли «Динамо» опасаться такого соперника?

— Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно.

— Кто фаворит в дерби?

— Фаворитов нет, и не важно, на каком месте располагаются команды.

— Как «Динамо» обыграть такой «Спартак»?

— Надо очень дисциплинированно сыграть в обороне.