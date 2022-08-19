«Даже в чемпионский сезон такого не было». Гранат рассказал, как изменился «Спартак»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча столичного клуба со «Спартаком».
— Жду от «Динамо» реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли «Спартаку», поэтому стоит взять реванш.
— «Спартак» не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате. Надо ли «Динамо» опасаться такого соперника?
— Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно.
— Кто фаворит в дерби?
— Фаворитов нет, и не важно, на каком месте располагаются команды.
— Как «Динамо» обыграть такой «Спартак»?
— Надо очень дисциплинированно сыграть в обороне.
- «Динамо» и «Спартак» сыграют в субботу, 20 августа.
- «Спартак» лидирует в РПЛ. «Динамо» идет на 6-м месте.
Источник: «РБ Спорт»