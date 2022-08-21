Где смотреть «Зенит» – «Торпедо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 августа

«Зенит» и «Торпедо» сыграют в матче 6-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 21 августа.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 17:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Торпедо
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17:00 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Зенит – Торпедо
- Победа «Зенита» – 1.16
- Ничья – 7.60
- Победа «Торпедо» – 18.00
Источник: «Бомбардир»