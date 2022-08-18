«Химки» и «Локомотив» обменялись шутками перед очным матчем

«Химки» опубликовали видео-анонс к игре шестого тура РПЛ с «Локомотивом».

В подмосковном клубе изобразили соревнование гоночного болида и поезда. В итоге болид остановился, а поезд заехал в тоннель с надписью «Первая лига».

Москвичи ответили сопернику роликом, в конце которого звучит фраза: «Мамочка, я опять летал во сне».

«До встречи, фантазеры», – говорится в публикации «Локо».