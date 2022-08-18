«Химки» и «Локомотив» обменялись шутками перед очным матчем

«Химки» опубликовали видео-анонс к игре шестого тура РПЛ с «Локомотивом».
В подмосковном клубе изобразили соревнование гоночного болида и поезда. В итоге болид остановился, а поезд заехал в тоннель с надписью «Первая лига».
Москвичи ответили сопернику роликом, в конце которого звучит фраза: «Мамочка, я опять летал во сне».
«До встречи, фантазеры», – говорится в публикации «Локо».
- Матч состоится в субботу, 20 августа.
- Начало – в 15:00 мск.
- «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков), а «Химки» – на 9-й строчке.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»