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  • «Химки» и «Локомотив» обменялись шутками перед очным матчем

«Химки» и «Локомотив» обменялись шутками перед очным матчем

18 августа 2022, 22:48
2

«Химки» опубликовали видео-анонс к игре шестого тура РПЛ с «Локомотивом».

В подмосковном клубе изобразили соревнование гоночного болида и поезда. В итоге болид остановился, а поезд заехал в тоннель с надписью «Первая лига».

Москвичи ответили сопернику роликом, в конце которого звучит фраза: «Мамочка, я опять летал во сне».

«До встречи, фантазеры», – говорится в публикации «Локо».

  • Матч состоится в субботу, 20 августа.
  • Начало – в 15:00 мск.
  • «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков), а «Химки» – на 9-й строчке.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
Комментарии (2)
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Venom888
1660853264
Локо, кстатит, интересно было бы увидеть в первой лиге))) а потом мало ли хреновая игра и там и задержаться можно там еще на годик))) Но это пока все фантазии)))
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