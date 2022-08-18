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    «Химки» и «Локомотив» обменялись шутками перед очным матчем

    «Химки» опубликовали видео-анонс к игре шестого тура РПЛ с «Локомотивом».

    В подмосковном клубе изобразили соревнование гоночного болида и поезда. В итоге болид остановился, а поезд заехал в тоннель с надписью «Первая лига».

    Москвичи ответили сопернику роликом, в конце которого звучит фраза: «Мамочка, я опять летал во сне».

    «До встречи, фантазеры», – говорится в публикации «Локо».

    • Матч состоится в субботу, 20 августа.
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Локомотив» идет на 13-м месте в РПЛ (зона стыков), а «Химки» – на 9-й строчке.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    18.08.2022 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +204

      Venom888 1 час назад

      Локо, кстатит, интересно было бы увидеть в первой лиге))) а потом мало ли хреновая игра и там и задержаться можно там еще на годик)))

      Но это пока все фантазии)))

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