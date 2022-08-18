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    Кавазашвили – о Дзюбе: «Большой мастер едет в Турцию зарабатывать пенсию»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Для Дзюбы это только положительный переход – ему надо зарабатывать, ведь кроме футбола он ничего не умеет. Будем надеяться, что жизнь заставить его сыграть не один год, чтобы были финансы и быть на коне.

    Он способен отработать в движении, с нагрузками этот год. Дальше надо смотреть. Дзюба – большой мастер, который едет в Турцию зарабатывать себе футбольную пенсию», – сказал Кавазашвили.

    • 33-летний Дзюба – свободный агент.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Нападающий забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Ожидается, что контракт россиянина с «Адана Демирспор» будет подписан по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50061

      MaxRnD 1 час назад

      Инвалидность, т.к. пенсию он уже заработал

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