Кавазашвили – о Дзюбе: «Большой мастер едет в Турцию зарабатывать пенсию»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Для Дзюбы это только положительный переход – ему надо зарабатывать, ведь кроме футбола он ничего не умеет. Будем надеяться, что жизнь заставить его сыграть не один год, чтобы были финансы и быть на коне.

Он способен отработать в движении, с нагрузками этот год. Дальше надо смотреть. Дзюба – большой мастер, который едет в Турцию зарабатывать себе футбольную пенсию», – сказал Кавазашвили.