«Почему вы вообще это спрашиваете?». Президент «Бешикташа» – об интересе к Дзюбе

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби отрицает желание клуба подписать экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.

«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях.

Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», – сказал Чеби.