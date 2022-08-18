«Почему вы вообще это спрашиваете?». Президент «Бешикташа» – об интересе к Дзюбе

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби отрицает желание клуба подписать экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.
«Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях.
Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», – сказал Чеби.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
- Нападающий ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: «Спорт-Экспресс»