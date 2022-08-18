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    «Почему вы вообще это спрашиваете?». Президент «Бешикташа» – об интересе к Дзюбе

    Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби отрицает желание клуба подписать экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

    Накануне 33-летний россиянин опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлен «Водафон Парк» – домашний стадион турецкого клуба.

    «Нет, мы не подписываем контракт с Дзюбой, несмотря на его видео с нашим стадионом в социальных сетях.

    Мы никогда им не интересовались. Почему вы вообще это спрашиваете», – сказал Чеби.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Нападающий ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3028

      FRZZ 5 минут назад

      Президент «Бешикташа» в культурной форме дал понять, что вы уже задолбали нас с этим вопросом.

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