Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможных изменениях в команде.

«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом.

Раньше я говорил, что мне нечего сказать по этому поводу. Трансферное окно – не самое любимое время.

Думаю, сентябрь, когда это окно закрывается, – вот лучший момент для каждого тренера, ведь он понимает, что уже может рассчитывать на фиксированный состав», – сказал Черчесов.