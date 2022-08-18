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    Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможных изменениях в команде.

    «Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом.

    Раньше я говорил, что мне нечего сказать по этому поводу. Трансферное окно – не самое любимое время.

    Думаю, сентябрь, когда это окно закрывается, – вот лучший момент для каждого тренера, ведь он понимает, что уже может рассчитывать на фиксированный состав», – сказал Черчесов.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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