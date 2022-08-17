Жеребьевка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.
Команды разделены на четыре группы:
Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».
Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».
Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».
Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».
- В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по 6 матчей.
- Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.
- Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября.
Источник: Бомбардир.ру