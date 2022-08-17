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  • Жеребьевка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе

Жеребьевка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе

17 августа 2022, 21:19
14

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.

Команды разделены на четыре группы:

Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».

Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

  • В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по 6 матчей.
  • Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.
  • Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1660760545
Процентов на 90 был уверен что Спартаку с Зеней играть придется в группе))) Остальное не угадал!
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Ill Ich
1660760715
Интересная формула проведения турнира. Ждём интересных и ярких матчей! Кубок России, похоже, обретает второе дыхание.
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Красногорск_Фан
1660761081
B и d предсказуемые по итогам. А и с не очень. Будем посмотреть
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АКС-74У
1660761207
Самая понятная - группа D, в остальных исход не ясен. Лично мне пока интересно.
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BRO_football
1660761494
У ЦСКА самая лёгкая группа и выйти из неё не составит проблем. Хотя, ЦСКА любит сам себе нажить проблемы.
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Александр.Т.
1660762162
До меня сейчас дошло,зачем рфс,сделало такой формат,что-бы Зенит попал в финал и там выйграл,так как в прошлом сезоне они недооценили,аланию и вылетили,а тут будет шанс,в случае случайного проигрыша в плей-офф добраться до финала. Вот президент рфс жук какой всё продумал)))а я то думал что они решили не проводить третий турнир кубок рпл а всё ради этого)))
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JTherry
1660762765
формат розыгрыша Кубка придумали такой, что из группового раунда Пути РПЛ легче всего попасть в финал с третьего места в группе...)
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Теркчанин
1660764731
Группа А: 1.«Краснодар», 2.«Локомотив», 3.«Пари НН», 4.«Химки». Группа B: 1.«Зенит», 2.«Спартак» 3.«Факел».4.«Крылья Советов», Группа С: 1.«Ахмат» 2.«Ростов»3.«Динамо», 4. «Оренбург». Группа D:1. ЦСКА, 2.«Сочи», 3.«Урал», 4.«Торпедо».
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