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    Жеребьевка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе

    Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.

    Команды разделены на четыре группы:

    Группа А: «Краснодар», «Локомотив», «Пари НН», «Химки».

    Группа B: «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел».

    Группа С: «Динамо», «Ахмат», «Ростов», «Оренбург».

    Группа D: «Сочи», ЦСКА, «Урал», «Торпедо».

    • В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по 6 матчей.
    • Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.
    • Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11760

      BRO_football 7 минут назад

      У ЦСКА самая лёгкая группа и выйти из неё не составит проблем. Хотя, ЦСКА любит сам себе нажить проблемы.

      0
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      Рейтинг: +722

      АКМ-74У 12 минут назад

      Самая понятная - группа D, в остальных исход не ясен. Лично мне пока интересно.

      0
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      Рейтинг: +5056

      Красногорск_Фан 14 минут назад

      B и d предсказуемые по итогам. А и с не очень. Будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +473

      Спартач80 18 минут назад

      Не дают Алёшке Миллеру поспать-опять думать,звонить кого назначить судейками,из карманных...

      5
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      Рейтинг: +33

      Ill Ich 20 минут назад

      Интересная формула проведения турнира. Ждём интересных и ярких матчей! Кубок России, похоже, обретает второе дыхание.

      2
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      Рейтинг: +13839

      Skull_Boy > Ill Ich 19 минут назад

      Как и в прошлом году будут играть вторые составы или молодняк

      0
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      Рейтинг: +787

      Сделаны из Дерева 20 минут назад

      От имеем блекло голубых два раза(((

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      Рейтинг: +3911

      Spirit_78 > Сделаны из Дерева 17 минут назад

      Неужели отымелка вдруг выросла?

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      Рейтинг: +9241

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Процентов на 90 был уверен что Спартаку с Зеней играть придется в группе))) Остальное не угадал!

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