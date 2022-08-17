Алаев: «Меня позвали в медийную команду. Не договорились по подъемным»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что его приглашали в медийный футбол.

«Меня позвали в медийную команду, но не договорились по подъeмным.

«Амкал»? 2DROTS? Не дождетесь, не скажу», – ответил Алаев.

Алаев избран президентом до 2027 года.

Ранее Алаев работал в РФС.

«Амкал» накануне прошел в 1-м раунде Кубка России «Зоркий».

Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС